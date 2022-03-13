Казахстанцы выступят в двух эстафетах ЭКМ по биатлону в Эстонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Эстонии продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 марта, в рамках соревнований состоятся две эстафетные гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанская команда будет представлена в каждой из них. В смешанной эстафете на старт выйдут Данил Белецкий, Сергей Сирик, Дарья Климина, Елизавета Климина.

В одиночной смешанной эстафете выступят Галина Вишневская-Шепоренко и Александр Мухин.