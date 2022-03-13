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    13:13, 13 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанцы выступят в двух эстафетах ЭКМ по биатлону в Эстонии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Эстонии продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 марта, в рамках соревнований состоятся две эстафетные гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанская команда будет представлена в каждой из них. В смешанной эстафете на старт выйдут Данил Белецкий, Сергей Сирик, Дарья Климина, Елизавета Климина.

    В одиночной смешанной эстафете выступят Галина Вишневская-Шепоренко и Александр Мухин.


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