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Казахстанцы выступят на виртуальном международном кубке по тяжелой атлетике
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 27 по 30 августа пройдет первый турнир в режиме онлайн международный Кубок по тяжелой атлетике, приуроченный к 29-летию независимости Республики Узбекистан. В нем примут участие лучшие спортсмены мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета К.
Казахстан на данном турнире представят Зульфия Чиншанло (55 кг) и Ибрагим Берсанов (109+ кг).
Согласно условиям соревнований, спортсмены могут принять участие из дома или тренировочного центра. При этом организаторы выставили ряд правил по выполнению упражнений и установке видеооборудования. Однако, поскольку данный Кубок не будет строго соответствовать техническим соревновательным правилам и положениям, то и результаты, в том числе и новые рекорды, не будут официально признаны международным тяжелоатлетическим сообществом.
«Несмотря на то, что Кубок пройдет в онлайн-формате, для нас очень важно это соревнование. В первую очередь, этот турнир поспособствует тому, чтобы поднять командный соревновательный дух. Ребята соскучились за помостом, за соревновательной атмосферой во время карантина, и с удовольствием будут как выступать, так и болеть за своих»,- озвучил главный тренер команды Казахстана Бахыт Ахметов.
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