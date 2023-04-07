Казахстанцы выступят на турнире по настольному теннису в Черногории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по настольному теннису примут участие в турнире WTT Youth Star Contender в Подгорице (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он пройдет с 11 по 15 апреля. На соревнованиях выступят Алан Курмангалиев (Караганда, № 11 в мировом рейтинге 19 лет) и Сарвиноз Миркадировой (Шымкент, № 30).

Соперниками казахстанцев станут ведущие спортсмены их возрастной группы: Као Ченг-Джуй (Тайбэй, № 3), Эдуард Ионеску (Румыния, № 4), Хьюго Дешам (Франция, № 6), О Джун Сун (Корея, № 7), Чан Ю-Ан (Тайбэй, № 8), девушки Ли Дэун (Корея, № 5), Павад Притика (Франция, № 7), Аннетт Кауфманн (Германия, № 8), Чэн Пусуань (Тайбэй, № 9), Цинь Юйсюань (Китай, № 11).