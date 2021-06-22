Казахстанцы выступят на супермногодневке «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana-Premier Tech объявила состав на участие в многодневке «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе команды, Astana-Premier Tech своей главной целью на стартующем в эту субботу 26 июня «Тур де Франс» ставит борьбу за победу на отдельных этапах.

В состав казахстанско-канадской команды вошли как опытные гонщики, победители этапов «Большой Петли» и монументальных классических гонок, так и дебютанты, для которых этот «Тур де Франс» станет первым в карьере.

«В этом году на «Тур де Франс» мы сфокусируемся на отдельных этапах. Мы везем во Францию сильную и мотивированную команду, в которой уже есть победители этапов: Алексей Луценко , Йон Исагирре и свежеиспеченный чемпион Испании Омар Фраиле . Также в нашем составе победитель двух монументальных классических гонок Якоб Фульсанг , многоопытный Дмитрий Груздев , специалист по отрывам Уго Уль и два дебютанта – Алекс Аранбуру и Стефан Де Бод . Состав очень сильный, и мы планируем дать ребятам свободу в борьбе за этапы. Выиграть этап на Гранд–туре, тем более, на «Тур де Франс», задача не из легких, но я уверен, что мы добьемся успеха, как сделали это в прошлом году, и майка Astana – Premier Tech не один раз будет светиться впереди», – сказал Дмитрий Фофонов , спортивный менеджер команды.

В составе Astana-Premier Tech – двое казахстанцев Дмитрий Груздев и Алексей Луценко.

«Настраиваюсь на еще один «Тур де Франс» вместе с командой. Чувствую себя неплохо, нам удалось провести хороший тренировочный блок начиная с «Критериум дю Дофине», так что я готов к гонке. Хочу быть максимально полезен команде, чтобы помочь ей добиться побед на этапах. Думаю, что у нас отличный состав, и будет предостаточно возможностей, чтобы продемонстрировать, что мы можем», - поделился Дмитрий Груздев.

По словам Алексея Луценко, с прошлого года у него остались только хорошие воспоминания.

«Победа на этапе «Тур де Франс» всегда была мечтой для меня, которую хотелось осуществить. И в прошлом году я это сделал. Возвращаясь на «Тур де Франс» с победой на счету я чувствую гордость, и было бы великолепно повторить такой успех. Чувствую себя хорошо, особенно после победы на этапе «Критериум дю Дофине», так что я уверен, что смогу побороться за новый успех. Ну, и конечно, хотел бы выйти на пик формы по итогам гонки для того, чтобы выступить максимально успешно на Олимпийских Играх», - рассказал А.Луценко.

Тур де Франс, 26 июня – 18 июля, Брест – Париж.

Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Стефан Де Бод (ЮАР), Дмитрий Груздев (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Йон Исагирре (Испания), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Уго Уль (Канада).

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Стив Бауэр (Канада), Стефано Занини (Италия).