РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 05 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанцы выступят на Кубке мира по стендовой стрельбе в Италии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан примет участие в Кубке мира по стендовой стрельбе в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    С 6 по 17 мая в итальянском городе Лонато пройдет Кубок мира по стендовой стрельбе среди мужчин и женщин. Планируется, что от имени Казахстана выступят 19 спортсменов.

    Женщины, трап: Мария Дмитриенко, Сарсенкуль Рыспекова, Айжан Досмагамбетова.

    Мужчины, скит: Виктор Хасянов, Александр Федоров, Андрей Могилевский, Максим Коломоец, Данил Почивалов, Марк Почивалов, Давид Почивалов, Владислав Мухамедиев, Александр Ещенко, Эдуард Ещенко, Андрей Фролов.

    Женщины, скит: Ольга Панарина, Ольга Хасянова, Рината Насырова, Зоя Кравченко, Асем Орынбай.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!