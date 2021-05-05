Казахстанцы выступят на Кубке мира по стендовой стрельбе в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан примет участие в Кубке мира по стендовой стрельбе в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

С 6 по 17 мая в итальянском городе Лонато пройдет Кубок мира по стендовой стрельбе среди мужчин и женщин. Планируется, что от имени Казахстана выступят 19 спортсменов.

Женщины, трап: Мария Дмитриенко, Сарсенкуль Рыспекова, Айжан Досмагамбетова.

Мужчины, скит: Виктор Хасянов, Александр Федоров, Андрей Могилевский, Максим Коломоец, Данил Почивалов, Марк Почивалов, Давид Почивалов, Владислав Мухамедиев, Александр Ещенко, Эдуард Ещенко, Андрей Фролов.

Женщины, скит: Ольга Панарина, Ольга Хасянова, Рината Насырова, Зоя Кравченко, Асем Орынбай.