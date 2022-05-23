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Казахстанцы выступят на Кубке мира по батутной гимнастике
23 Мая 2022 20:07

Казахстанцы выступят на Кубке мира по батутной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 по 30 мая в итальянском городе Римини пройдет Кубок мира по батутной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Честь нашей страны на этом старте будут защищать Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев.

С 6 по 24 мая спортсмены проводят подготовку к соревнованиям и совершенствуют мастерство на учебно-тренировочном сборе в Алматы.


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