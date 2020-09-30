Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанцы выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Сентября 2020, 12:00
Казахстанцы выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 - 4 октября Сомбатхей (Венгрия) примет этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях примут участие и казахстанские спортсмены. В составе команды выступят Милад Карими, Нариман Курбанов и Ильяс Азизов.

Отметим, в предстоящем этапе выступят более 80 спортсменов из 18 стран мира.

Добавим, этап в Венгрии станет четвертым этапом Кубком мира по спортивной гимнастике в серии соревнований 2020 года, после соревнований ранней весной в Мельбурне (Австралия), Милуоки (США) и Баку (Азербайджан), последнее из которых было остановлено перед финалами из-за растущей обеспокоенности пандемией.


Спорт   Венгрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции