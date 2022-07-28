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Казахстанцы выступят на ЧМ по гребному слалому в Германии
28 Июля 2022 16:25

Казахстанцы выступят на ЧМ по гребному слалому в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Аугсбурге (Германия) стартовал чемпионат мира по гребному слалому. Он пройдет до 31 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В рамках ЧМ соревнования будут проводиться по двум спортивным дисциплинам: гребной слалом на байдарках и каноэ и экстрим каноэ-слалом.

Каноэ-слалом является олимпийской дисциплиной с 1972 года, а экстрим-слалом впервые будет представлен на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Состав команды Казахстана:

1. Екатерина Таранцева, категория К1W. Примет участие в квалификации сегодня, 28 июля.

2. Александр Куликов, категория С1М. Старт квалификации состоится 29 июля.

3. Анастасия Ананьева, категория С1W. В отборочном раунде выступит 29 июля.


Фото: olympic.kz

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