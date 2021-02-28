Казахстанцы выступят на ЧМ по биатлону среди молодежи и юниоров в Австрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 февраля, в австрийском Обертиллиахе стартует чемпионат мира по биатлону среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первый день мирового первенства состоятся индивидуальные гонки среди девушек и юношей. Девочки будут соревноваться на дистанции 10 км, мальчики - на дистанции 12,5 км.

У девушек Казахстан представят следующие спортсмены: Арина Крюкова, Ксения Долгополова, Арина Куприянова и Ульяна Ардалионовна. Всего на старт выйдут 99 спортсменок.

У мужчин Казахстан представят: Вадим Куралес, Арсений Безгинов, Даниил Аношкин и Азамат Сериков. Всего на старт выйдут 107 спортсменов.