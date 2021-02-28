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    23:41, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанцы выступят на ЧМ по биатлону среди молодежи и юниоров в Австрии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 февраля, в австрийском Обертиллиахе стартует чемпионат мира по биатлону среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В первый день мирового первенства состоятся индивидуальные гонки среди девушек и юношей. Девочки будут соревноваться на дистанции 10 км, мальчики - на дистанции 12,5 км.

    У девушек Казахстан представят следующие спортсмены: Арина Крюкова, Ксения Долгополова, Арина Куприянова и Ульяна Ардалионовна. Всего на старт выйдут 99 спортсменок.

    У мужчин Казахстан представят: Вадим Куралес, Арсений Безгинов, Даниил Аношкин и Азамат Сериков. Всего на старт выйдут 107 спортсменов.


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