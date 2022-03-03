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Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге

3 Марта 2022 20:51
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Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге состоится третий тур чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужских команд Суперлиги (1-я группа), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстанские TTC «Astana» (Дастан Кенжигулов, Санжар Жубанов, Ирисбек Артукметов, Сагантай Курмамбаев) и «TT CLUB Karaganda» (Владислав Захаров, Эрик Райтер, Бартош Сух, Темирлан Ким, тренер Александр Брижевский) сыграют с «УОР» (г. Казань), СШОР №12 (г. Самара), «УГМК-УОР» (г. Верхняя Пышма), «Тюмень».

Тур пройдет в период с 4 по 6 марта.


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