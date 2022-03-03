Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге состоится третий тур чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужских команд Суперлиги (1-я группа), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанские TTC «Astana» (Дастан Кенжигулов, Санжар Жубанов, Ирисбек Артукметов, Сагантай Курмамбаев) и «TT CLUB Karaganda» (Владислав Захаров, Эрик Райтер, Бартош Сух, Темирлан Ким, тренер Александр Брижевский) сыграют с «УОР» (г. Казань), СШОР №12 (г. Самара), «УГМК-УОР» (г. Верхняя Пышма), «Тюмень».

Тур пройдет в период с 4 по 6 марта.