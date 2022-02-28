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Казахстанцы выступили в четырех финалах ЭКМ по спортивной гимнастике в Германии
28 Февраля 2022 21:07
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КОТБУС. КАЗИНФОРМ - В Котбусе (Германия) завершился этап Кубка мира по спортивно гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Нашим гимнастам удалось пробиться в четыре финала. Нариман Курбанов преодолел квалификацию в упражнениях на коне, а Милад Карими в упражнениях на перекладине, вольных упражнениях и опорном прыжке.
В итоге Курбанов завершил ЭКМ с седьмым результатом. Карими стал пятым в вольных упражнениях, восьмым - на перекладине и четвертым - в опорном прыжке.
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