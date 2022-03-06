Казахстанцы выступили на Всемирных зимних полонийных играх в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше завершились XV Всемирные зимние полонийные игры, участие в которых приняла команда Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Столицей Игр, чаще называемых полонийной Олимпиадой, стал горнолыжный курорт Висла. В соревнованиях участвовали около 500 человек из 20 стран. В программе были заявлены горные лыжи, беговые лыжи, слалом, слалом-гигант, сноуборд, конькобежное многоборье, скандинавская ходьба и семейная эстафета.

Честь Казахстана защищали 42 спортсмена-любителя – в основном представители полонийных организаций из Нур-Султана (ОО «Polska Jedność») и Алматы (Центр польской культуры «Więż»).

В общем медальном зачете первое место заняла Чехия, второе – Литва, третье – Беларусь. Казахстан расположился на девятой строчке рейтинга. В копилке сборной РК — 7 медалей. Серебряными призерами стали Егор Коновалов (скандинавская ходьба), Богдан Кулаков, Евгений Кузенный, Анастасия Куклина, Наталья Кулакова (конькобежное многоборье). «Бронза» у Ангелины Ложниковой (скандинавская ходьба) и Тэи Кваша (конькобежное многоборье).

Кроме того, в десятку лучших среди полонии мира в своих возрастных категориях вошли:

4 место – Радмир Гумиров – конькобежное многоборье,

4 место – Тэя Кваша – скандинавская ходьба,

5 место – Артем Антропов – сноуборд,

5 место – Ярослав Боревич – конькобежное многоборье,

5 место – Евгений Кузенный – слалом-гигант,

5 место – Анастасия Куклина – слалом-гигант,

6 место - Анастасия Куклина – слалом,

6 место – Светлана Кисилева – слалом-гигант,

7 место – Денис Ампилогов – скандинавская ходьба,

7 место – Никита Антропов – конькобежное многоборье,

7 место – Ярослав Боревич – слалом,

7 место – Светлана Кисилева – слалом,

7 место – Инна Коновалова – скандинавская ходьба,

7 место – Евгений Кузенный – сноуборд,

7 место – Анатолий Кулаков – конькобежное многоборье,

8 место – Стивен Шредер – сноуборд,

9 место – Игорь Антропов – конькобежное многоборье,

9 место – Ярослав Боревич – слалом-гигант,

9 место - Дмитрий Коновалов – скандинавская ходьба.

Всемирные полонийные игры проводятся с 1934 года, каждые 2 года в разных городах Польши. В них принимают участие поляки из-за рубежа, представляющие свои страны. Цель мероприятия — интеграция польского сообщества, укрепление связей с исторической родиной. С 1986 года проходят также зимние полонийные игры. С 2000 года основной организатор — неправительственная организация «Wspólnota Polska», занимающаяся укреплением связей с Польшей лиц польского происхождения и поляков, проживающих за границей. В этом году Игры прошли под почетным патронатом Президента Польши.

Отметим, аналог полонийных игр дважды проходил в Казахстане. В декабре 2018 года Нур-Султан стал столицей первых Казахстанских зимних полонийных игр, участие в которых приняли непрофессиональные спортсмены, представляющие польские этнокультурные объединения республики. В 2019 году прошли вторые Игры. Дальнейшее проведение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.