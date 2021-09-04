Казахстанцы выступили на концерте, посвященному 30-летию независимости тюркских государств

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Начался гастрольный тур Молодежного хора ТЮРКСОЙ. Ведущие вокалисты из разных стран тюркского мира, собравшиеся под эгидой ТЮРКСОЙ, совершат по городам Турции гастрольный тур, посвященный 30-летию независимости тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

Выступающий с концертами по всему миру Молодежный хор ТЮРКСОЙ, в 2021 году совершает по городам Турции гастрольный тур, посвященный 30-летию независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В рамках турне 2 сентября в городе Хатае состоялся первый концерт Молодежного хора ТЮРКСОЙ, организаторами которого являются ТЮРКСОЙ и мэрия принимающего мегаполиса, где прошла первая часть репетиционного периода.

Концерт, состоявшийся в рамках Года Юнуса Эмре и Года тюркского языка в городе Хатае, столице мира, братства и толерантности, которая в течение истории принимала на своей территории десятки разных цивилизаций, вызвала большой интерес у любителей искусства. Вечер, организованный при участии мэра города Хатая Лютфю Саваша, начался с исполнения отрывка из оратории выдающегося турецкого композитора Ахмета Аднана Сайгуна, созданной на основе произведений Юнуса Эмре. В репертуаре концерта также были произведения из разных стран тюркского мира. В конце вечера, посвященного 30-летию независимости тюркских государств, участники протокола вышли на сцену и присоединились к хору.

Молодежный хор ТЮРКСОЙ был организован в 2015 году талантливыми молодыми вокалистами из ведущих консерваторий тюркского мира. В том же году завоевал золотые медали в трех разных номинациях на Всемирной хоровой олимпиаде, проводимой в Германии. В этом году коллектив сформирован из 27 участников, приехавших из Азербайджана, Казахстана. Кыргызстана, Узбекистана и Турции.В качестве хорового дирижера выступила главный дирижёр и художественный руководитель Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана Гульмира Куттыбадамова.