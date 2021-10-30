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    21:27, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по шорт-треку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Японии продолжается лицензионный этап Кубка мира по шорт-треку. В рамках второго соревновательного дня состоялись эстафеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Женская команда в своем забеге показала третий результат. Этого не хватило для того, чтобы пройти в следующий круг.

    Также в полуфинал не вышел и мужской состав. Он финишировал на третьем месте четвертьфинального забега.


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