Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Японии продолжается лицензионный этап Кубка мира по шорт-треку. В рамках второго соревновательного дня состоялись эстафеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женская команда в своем забеге показала третий результат. Этого не хватило для того, чтобы пройти в следующий круг.

Также в полуфинал не вышел и мужской состав. Он финишировал на третьем месте четвертьфинального забега.