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Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по фристайлу-могул во Франции

19 Декабря 2021 17:29
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Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по фристайлу-могул во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Франции состоялся очередной этап Кубка мира по фристайлу-могул. Казахстанские спортсмены не смогли на нем завоевать медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В могуле у женщин лучшего результата добилась Анастасия Городко. Она заняла десятое место. Юлия Глашевая стала 14-й, Аяулым Амренова - 21-й.

У мужчин Павел Колмаков финишировал восьмым, Сергей Романов - 44-м, Олег Цинн - 48-м, Антон Бондарев - 55-м.

В параллельном могуле Галышева стала 13-й, Олеся Граур - 26-й, Городко - 28-й, Амренова - 33-й. Колмаков завершил выступление на пятом месте, Цинн - на 29-м, Бондарев - на 31-м, а Романов - на 40-м.


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