29 Мая 2022 14:06

Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В итальянском Римини прошел Кубок мира по батутной гимнастике. Olympic.kz представил результаты казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

В индивидуальных прыжках казахстанец Данил Мусабаев в первой квалификации стал вторым, во второй – пятым. Финальные состязания казахстанец закончил на пятом месте.

Еще один наш спортсмен Пирмаммад Алиев завершил соревнования на 52 позиции.

Всего в турнире участвовало 67 спортсменов мира.