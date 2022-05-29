14:42
29 Мая 2022 14:06
Казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В итальянском Римини прошел Кубок мира по батутной гимнастике. Olympic.kz представил результаты казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».
В индивидуальных прыжках казахстанец Данил Мусабаев в первой квалификации стал вторым, во второй – пятым. Финальные состязания казахстанец закончил на пятом месте.
Еще один наш спортсмен Пирмаммад Алиев завершил соревнования на 52 позиции.
Всего в турнире участвовало 67 спортсменов мира.
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