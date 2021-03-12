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    19:16, 11 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанцы вышли в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Денис Евсеев и Дмитрий Попко вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира серии Челленджер в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации сообщили, что Денис Евсеев и Дмитрий Попко вышли в 1/2 финала парного разряда турнира серии Челленджер в Санкт-Петербурге с призовым фондом 52 080 долларов США.

    В четвертьфинальном матче Евсеев в дуэте с россиянином Константином Кравчуком обыграли нидерландскую пару Игор Сийслинг/Гленн Смитс со счетом 6:2, 6:4. Попко в тандеме с Алексеем Ватуниным из России в трехсетовом матче оказался сильнее пары индус Арджуна КадхеСкандер Мансури из Туниса – 6:4, 1:6, 10:8.

    А уже в полуфинале Попко и Евсеев сойдутся в одном матче по разные стороны корта. Таким образом, в решающем матче мы точно увидим одного представителя Казахстана.


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