Казахстанцы вышли в основную сетку ЧА по настольному теннису в Катаре

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) состоялся первый соревновательный день чемпионата Азии по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

Мужская команда Казахстана в своей группе встретилась со сборными Ирака, Иордании и Мальдивской Республики.

Стартовый матч с Ираком казахстанцы провели успешно - 3:0. Затем обошли спортсменов Мальдив со счетом 3:1 и в вечерней встрече вновь одержали разгромную победу над командой Иордании. Матч завершился со счетом 3:0.

Девушки #teamKZ также показали отличную игру в первый день. В группе они играли против представительниц Бангладеш и Шри-Ланки. Оба матча казахстанки выиграли без шансов для оппоненток, со счетом 3:0.

Наши мастера малой ракетки проходят в основную сетку турнира.