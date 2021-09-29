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    02:29, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы вышли в основную сетку ЧА по настольному теннису в Катаре

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    ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) состоялся первый соревновательный день чемпионата Азии по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

    Мужская команда Казахстана в своей группе встретилась со сборными Ирака, Иордании и Мальдивской Республики.

    Стартовый матч с Ираком казахстанцы провели успешно - 3:0. Затем обошли спортсменов Мальдив со счетом 3:1 и в вечерней встрече вновь одержали разгромную победу над командой Иордании. Матч завершился со счетом 3:0.

    Девушки #teamKZ также показали отличную игру в первый день. В группе они играли против представительниц Бангладеш и Шри-Ланки. Оба матча казахстанки выиграли без шансов для оппоненток, со счетом 3:0.

    Наши мастера малой ракетки проходят в основную сетку турнира.


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