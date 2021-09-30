РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:33, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы вышли в 1/4 финала чемпионата Азии по настольному теннису

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Катара Дохе завершился второй соревновательный день чемпионата Азии по настольному теннису. Мужская команда Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нашим спортсменам удалось обыграть команды Бахрейна со счетом 3:0 и Таиланда - 3:1. Атлеты #teamKZ не только вышли в 1/4 финала турнира, но и завоевали путёвку на командный чемпионат мира-2022.

    Напомним, женская команда Казахстана обыграла сборную Ирана со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Девушки также получили путевку на мировое первенство, которое состоится в 2022 году.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!