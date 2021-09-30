Казахстанцы вышли в 1/4 финала чемпионата Азии по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Катара Дохе завершился второй соревновательный день чемпионата Азии по настольному теннису. Мужская команда Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нашим спортсменам удалось обыграть команды Бахрейна со счетом 3:0 и Таиланда - 3:1. Атлеты #teamKZ не только вышли в 1/4 финала турнира, но и завоевали путёвку на командный чемпионат мира-2022.

Напомним, женская команда Казахстана обыграла сборную Ирана со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал. Девушки также получили путевку на мировое первенство, которое состоится в 2022 году.