Казахстанцы выразили благодарность главе МВД за действия полицейских Кызылорды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены двух казахстанских семей написали письмо с благодарностью министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву за проявленные человеческие отношения полицейских Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Ерлан Заманбекович! От имени семьи Кагазбаевых и Шодановых хотим выразить слова благодарности Вам, а в Вашем лице сотрудникам полиции Кызылординской области ,экипажу патрульной службы 330 госномер kz0330/11Сеит Кайрату н/ж 0064 и Мусалимову Нурмухамеду н/ж 0021 за проявленный профессионализм, добросовестное несение службы и оказанную бесценную помощь нам в очень сложной ситуации», - отмечено в письме.

Далее авторы письма продолжили: «Мой муж М. Кагазбаев с коллегой М. Шодановым перегоняли грузовой автомобиль по направлению из города Актобе в город Алматы. Не доезжая 120 км до Кызылорды, у них сломалась машина в дали от населённых пунктов. В течение двух суток они безуспешно ремонтировали транспорт. На третьи сутки я на рейсовом самолёте Алматы - Кызылорда доставила запчасти, но установка не дала положительных результатов. Несмотря на все трудности, а было очень холодно ночами, мы были спокойны, так как Ваши сотрудники оказывали помощь. Периодически патрулируя трассу, они останавливались, спрашивали, что нам нужно и чем помочь. Предлагали отвезти в ближайшую гостиницу. Привезли за свой счет продукты питания, при этом категорически отказались от возмещения потраченных средств. Было видно, что ребята действительно обеспокоены нашим положением. Они организовали транспортировку на буксире. Нашли грузовой транспорт, тросы, шланги для подкачки и т.д. Сопроводили нас до парковочного места, обеспечив безопасность всех участников дорожного движения».

В письме отдельная благодарность выражена начальнику департамента полиции Кызылординской области Бекторе Женисбаевичу Султану за грамотное руководство и тщательный подбор ценнейших кадров.

«Спасибо большое пресс-секретарю департамента полиции Кызылординской области Гульжахан Каирбергеновой за оперативное и правильное действие в сложившейся ситуации. Особую благодарность выражаем родителям наших офицеров, воспитавших достойных сыновей и гордость нашей страны! Просим Вас поощрить вышеуказанных сотрудников за их доблестный труд, чуткость и внимание. За службу во благо народа и страны! Уважаемый Ерлан Заманбекович! Все это, в первую очередь, Ваши заслуги. Благодарим Вас за тяжелый труд, дисциплину и порядок в нашем любимом Казахстане. Вы в полной мере оправдываете занимаемую высокую должность. Желаем Вам и всем сотрудникам полиции успехов в работе и крепкого здоровья!» - подчеркнули авторы письма- семья Кагазбаевых , Шодановых и Кагазбаева Зульфира Халиловна из города Есика Алматинской области.







