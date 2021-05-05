Казахстанцы выбрали лучших социальных предпринимателей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одиннадцать лучших социальных предпринимателей Казахстана награждены премией «Ozgeris Ustasy» и стали обладателями денежных призов в размере 500 000 тенге, передает МИА «Казинформ».

Победители приняли участие в торжественной церемонии награждения, где был отмечен их вклад в продвижение и популяризацию социального предпринимательства «Ozgeris Ustasy».

Церемония и конкурс проходили в онлайн-формате в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В этом году на участие в конкурсе было подано 44 заявки со всего Казахстана. В первом этапе Экспертная комиссия отобрала 25 финалистов. Главными критериями были измеримое воздействие (социальный эффект) и финансовая устойчивость.

А победителей определяли путем открытого общественного голосования.

Социальное предпринимательство - относительно новое направление в Казахстане, но уже сегодня на нашем рынке появляются сильные, устойчивые проекты. Убедиться в этом лично мог каждый казахстанец, принимая участие в голосовании.

«Определить финалистов было очень непросто, поскольку каждый из заявителей делает поистине благое дело, при этом выстраивает интересную бизнес-модель, которая позволяет внести лепту в решение определенной социальной проблемы, при этом зарабатывая деньги и обеспечивая новые рабочие места. Выбор победителей мы доверили общественности. Это позволило большему количеству людей ближе познакомиться с уникальными проектами финалистов», - поделилась своими впечатлениями руководитель Impact Hub Almaty Индира Шах.

В этом году премия вручается во второй раз. Организаторы с большой радостью отмечают повышение профессионализма участников, а также растущий интерес к социальному предпринимательству в Казахстане.

«Цель премии заключается в привлечении внимания к институту социального предпринимательства в Казахстане, выражении общественного признания заслуг выдающихся специалистов этой сферы. Социальные предприниматели - это люди, которые решают важные для общественности проблемы и при этом умеют выстроить модель взаимовыгодного бизнеса», - рассказала на церемонии награждения программный менеджер Impact Hub Almaty Фарида Наврузбекова.

Обладателями премии стали:

● В номинации «Лучший пример социального предпринимательства в области экологии» назван «Экомагазин» по концепции «ноль отходов» HelloEco, Общественный Фонд «Greenup kz»;

● В номинации «Лучший пример социального предпринимательства в области культуры и искусства» названы компания «ULY DALA» Культурное пространство «Трансформа»;

● Лучшим примером социального предпринимательства в области поддержки уязвимым группам стали Общественный Фонд «Фонд помощи детям с аутизмом и другими особенностями в развитии «Луч Света», Частный Фонд «Розалия и Эмир», Коррекционно развивающий Центр «Коррекция аутизма и речи», Студия традиционного ремесла «Курак», Гульмиры Уалихан, ТОО «Дошкольная организация «Страна чудес», Общественное Объединение «Рудненское городское добровольное общество инвалидов»

● В номинации «Лучший пример социального предпринимательства в области развития территорий» назван Общественный Фонд «Qareket Жақсылық жаса»

● В номинации «Лучший пример инновации для решения вызовов пандемии COVID-19 среди социальных предпринимателей» назван Общественный Фонд «Іскерлікке демеу».

Премия «Ozgeris Ustasy» была учреждена в 2019 году и сегодня проводится в партнерстве Impact Hub Almaty, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, Корпорации «Шеврон» в Казахстане и Фонда Евразия Центральная Азия.

«Наша компания с радостью приняла участие в организации Премии, поскольку социально активное гражданское общество помогает создать благоприятную бизнес-среду в регионе. Мы рады поддержать социальных предпринимателей Казахстана и надеемся на успешное развитие их предприятий», - рассказала представитель одного из организаторов Премии, супервайзер по социальным инвестициям корпорации «Шеврон» в Казахстане Лейла Айтмуханова.

«Мы уже более 5 лет развиваем социальное предпринимательство и в период пандемии COVID-19 наблюдали за тем, как реагировало общество и бизнес, как порой применялись инновационные решения и подходы. Это было сложное время для всего бизнеса и для социальных предпринимателей. Многие смогли адаптироваться и даже разворачивали новые бизнес-модели. Это нас вдохновило учредить отдельную номинацию «Лучший пример инновации при ответе на вызовы пандемии COVID-19 среди социальных предпринимателей», - рассказала директор программ Фонда «Евразия. Центральная Азия» Айгуль Тагатова.

«Мы сравнительно молодой проект. О Премии нам рассказали наши знакомые и, конечно же, мы поторопились подать заявку. Ведь это возможность рассказать людям о важности идеи, которую мы продвигаем. (Краткое описание проекта победителя). Очень рады победе и выражаем благодарность всем организаторам», - поделилась впечатлениями победитель в номинации «Культура и искусство», директор культурного пространства «Трансформа» Анна Суворова.