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Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами

1 Января 2022 19:56
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Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Новогодний забег-2022». С таким названием в разных уголках страны проходит акция массового забега. Одной из первых акцию начали столичные любители спорта. В новогоднюю ночь массовые забеги против пандемии прошли на площади у монумента «Қазақ елі» на левом берегу города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спора РК.

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Основная дистанция «новогоднего» забега, в котором приняли участие около двухсот сторонников здорового образа жизни, составила 2022 метра. В мероприятии, организованном в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев и заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов.

Ералы Лукпанович поздравил всех собравшихся жителей и гостей города с наступающим Новым годом и пожелал участникам соревнований удачи. Он отметил, что данное мероприятие было организовано в целях развития массового спорта и дал старт соревнованиям.

А сегодня массовое мероприятие продолжилось в ряде регионов страны. Около пяти тысяч человек приняли участие в забегах, организованных в городах Алматы, Нур-Султане Шымкенте, а также Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях.

«Спортивные соревнования прошли блестяще. Рада, что встретила Новый год именно так. Занимаюсь бегом и скандинавской ходьбой. Спорт - залог здоровья. Призываю всех вести здоровый образ жизни и заниматься спортом», - поделилась жительница Нур-Султана Гульзифа Абильева.

В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, который организовал данное мероприятие, отметили, что подобные соревнования станут традиционными.


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#Спорт   #Минкультуры   #Общество   #Новый год  
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