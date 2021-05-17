Казахстанцы впервые смогут участвовать в национальной переписи онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в Бюро национальной статистики, в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года Национальную перепись населения планируется провести посредством самозаполнения респондентами в онлайн режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

Система будет доступна 24 часа в сутки. Респондент может выбрать наиболее удобное для себя время для участия в переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать заполнение бланка и продолжить позднее.

Кроме того, на платформе электронного правительства egov.kz будет расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения Национальной переписи через мобильное приложение «Aitu».

Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».