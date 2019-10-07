Казахстанцы вошли в ТОП-10 на Кубке Европы по триатлону

АЛАНЬЯ. КАЗИНФОРМ - В центре средиземноморского побережья Турции, в Аланье, завершились двухдневные соревнования – 2019 Alanya ETU Triathlon European Cup. В гонке, проводимой под эгидой ITU и ETU, приняли участие 240 триатлетов и паратриатлетов из 32 стран мира. В числе участников были и казахстанские спортсмены, которые состязались в категориях Elite и Junior, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В первый соревновательный день Казахстан был представлен членами национальной сборной Ариной Шульгиной и Ашраф Камаловой. Арина выступала в категории Elite на «спринтерской» дистанции (750 м плавание, 20 км вело, 5 км бег) и сумела финишировать 6-ой. Ее время – 1 час 02 минуты и 24 секунды. Первое место в данной категории заняла украинка Юлия Елистратова (Yuliya Yelistratova) с результатом 1 час 01 минута и 14 секунд. Второй стала немка Лиза Тертч (Lisa Tertsch) со временем 1 час 01 минута 23 секунды. 16 секунд уступила ей россиянка Александра Разаренова и стала обладательницей «бронзы».

А Ашраф, выступавшая у юниоров, на той же дистанции, что и Elite, сумела финишировать 9-ой с результатом 1 час 08 минут и 43 секунды. «Золото» в данной категории сумела завоевать голландка Барбара Де Конинг (Barbara De Koning), которая покорила дистанцию за 1 час 05 минут и 29 секунд. За 1 час 06 минут и 14 секунд финишировала швейцарская атлетка Катия Шар (Cathia Schär) и удостоилась «серебра». Уступившая ей 10 секунд Юлия Санецка (Julia Sanecka) из Польшы стала третьей.

Во второй соревновательный день в Турецкой Ривьере прошли мужские старты. Казахстан представляли члены основного и юниорского составов сборной - Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров, Мейрлан Искаков, Дарын Конысбаев, Семен Пивоваров, Даниил Зубцов, Алихан Абусеит, Ерасыл Аманжолов и Мурат Жакен.

Как и ожидалось, лучший результат среди «наших» продемонстрировал Аян Бейсенбаев, выступавший в категории Elite на «спринтерской» дистанции. Аян сумел финишировать на 9-ой позиции с результатом 55 минут и 09 секунд. Дарын Конысбаев завершил гонку на 14-ой строчке с итоговым временем 55 минут и 25 секунд. Мейрлан Искаков пересек финишную линию на 34-ой строчке (56 минут 29 секунд), Семен Пивоваров – на 41-ой позиции (57 минут 06 секунд), а Темирлан Темиров – на 48-ом месте (57 минут 31 секунда). Лидерами в данной категории стали: 1 место - испанец Дженис Грау (Genis Grau) (54 минуты 38 секунд), 2 место - швейцарец Сильвэйн Фриделанс (Sylvain Fridelance) (54 минуты 41 секунда), 3 место за британцем Джеймсом Тиглом (James Teagle) (54 минута 42 секунды).

В категории юношей лучшим среди казахстанцев оказался Даниил Зубцов с результатом 1 час 00 минут 38 секунд. Даниил разместился на 21-ой строчке итогового протокола. Мурат Жакен финишировал на 48-ой позиции (1 час 06 минут и 09 секунд), а Ерасыл Аманжолов на 51-ом месте (1 час 08 минут 32 секунды). Первое место у юниоров занял Виталий Воронцов (Украина) со временем 57 минут и 17 секунд. 31 секунду проиграл ему представитель Тайпея Тзу И Пан (Tzu I Pan) и стал вторым. Тройку замкнул россиянин Павел Сорокин, уступивший Пану лишь 2 секунды.