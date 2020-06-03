Казахстанцы во время карантина стали меньше пользоваться платежными карточками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Казахстанцы во время карантина стали меньше пользоваться платежными карточками. Такие данные представили в Национальном банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За январь-апрель держателями платежных карточек проведено 714,6 млн операций на сумму 12,3 трлн тенге, что выше показателей прошлого года на 72% и 53% соответственно.

«Наблюдается рост доли безналичных операций в общей структуре от 39% в аналогичном периоде 2019 года до 62%. При этом в апреле текущего года наблюдалось снижение объемов операций с платежными карточками по сравнению с мартом 2020 года на 21%. Безналичные операции сократились на 18%, операции по снятию наличных денег - на 25%. Данное снижение показателей связано со снижением активности населения на фоне введенных в стране карантинных ограничений», - сообщили в пресс-службе Национального банка.

Количество и объем безналичных операций за период январь-апрель 2020 года составили 615,3 млн транзакций на сумму 7,6 трлн тенге.

«За аналогичный период прошлого года было проведено в два раза меньше операций. В основном операции были проведены посредством онлайн-каналов: в среднем в день через онлайн сервисы банков проводились 2,6 млн операций на сумму 48,7 млрд тенге. Держатели платежных карточек в среднем в день проводили 5,1 млн безналичных операций и 827 тысяч операций по снятию денег. При этом средняя сумма одной безналичной транзакции составила 12 298 тенге, а снятия денег – 47 598 тенге», - говорится в сообщении.