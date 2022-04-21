Казахстанцы внесли более 1 тыс. предложений по законопроектам
«Сейчас законодательно закреплено, что на каждом этапе разработки нормативных документов – законов, приказов и других – должно быть вовлечено гражданское общество. Был принят специальный нормативный документ – консультационный документ регуляторной политики, который предшествует концепции законопроекта и предусматривает обязательное обсуждение в формате дебатов или публичного обсуждения тех проблем, которые предполагается внести в качестве законодательных поправок или новой законодательной инициативы со стороны Правительства», – сказал М.Кожахмет на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.
По его словам, многие нормативно-правовые документы внесены на портал открытых нормативно-правовых актов, где каждый гражданин имеет возможность внести свои предложения. Количество зарегистрированных пользователей портала растет, и уже внесено более тысячи различных предложений по законопроектам. Многие нормы обсуждаются в СМИ еще до принятия законов и высказанные мнения находят свое отражение при корректировке документов.
Председатель комитета отметил, что активно работает дискуссионная площадка Sarap при Казахстанском институте общественного развития.
Общественные организации могут принимать непосредственное участие в законотворческом процессе от подготовки консультационного документа до разработки концепции проекта закона. По законопроектам, принятым по инициативе министерства, 70% состава рабочих групп составляют представители общественных организаций, гражданские активисты, эксперты.
По мнению М.Кожахмета, все эти меры создают благоприятные условия для участия граждан в принятии решений в условиях подотчетности и прозрачности деятельности органов государственного управления.