Казахстанцы внесли более 1 тыс. предложений по законопроектам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 тыс. предложений по законопроектам внесено на портале «Открытые НПА», сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества РК Мадияр Кожахмет. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас законодательно закреплено, что на каждом этапе разработки нормативных документов – законов, приказов и других – должно быть вовлечено гражданское общество. Был принят специальный нормативный документ – консультационный документ регуляторной политики, который предшествует концепции законопроекта и предусматривает обязательное обсуждение в формате дебатов или публичного обсуждения тех проблем, которые предполагается внести в качестве законодательных поправок или новой законодательной инициативы со стороны Правительства», – сказал М.Кожахмет на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

По его словам, многие нормативно-правовые документы внесены на портал открытых нормативно-правовых актов, где каждый гражданин имеет возможность внести свои предложения. Количество зарегистрированных пользователей портала растет, и уже внесено более тысячи различных предложений по законопроектам. Многие нормы обсуждаются в СМИ еще до принятия законов и высказанные мнения находят свое отражение при корректировке документов.

Председатель комитета отметил, что активно работает дискуссионная площадка Sarap при Казахстанском институте общественного развития.

Общественные организации могут принимать непосредственное участие в законотворческом процессе от подготовки консультационного документа до разработки концепции проекта закона. По законопроектам, принятым по инициативе министерства, 70% состава рабочих групп составляют представители общественных организаций, гражданские активисты, эксперты.

По мнению М.Кожахмета, все эти меры создают благоприятные условия для участия граждан в принятии решений в условиях подотчетности и прозрачности деятельности органов государственного управления.