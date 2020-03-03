Казахстанцы в Южной Корее активно встают на консульский учет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число казахстанцев в Южной Корее, состоящих на консульском учете, возрастает. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Растет количество граждан Казахстана в Южной Корее, которые встают на консульский учет. С 1 марта 2020 года количество регулярных рейсов по направлениям Нур-Султан - Сеул и Алматы - Сеул сократилось с девяти до трех в неделю. Поэтому наши соотечественники, которые находятся в Южной Корее, боятся, что не смогут выехать, и информируют о себе. Мы определяем количество наших соотечественников и чем они занимаются там», - сказал Айбек Смадияров.

По словам официального представителя ведомства, на территории Южной Кореи все еще находятся 35 тысяч наших граждан.

«Если на прошлой неделе встали на учет 800 человек, то на сегодняшний день их количество возросло до 1500. Среди 35 тысяч казахстанцев 12 тысяч находятся в Южной Корее нелегально», - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что граждан Казахстана в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса.

Напомним, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос, почему авиасообщение с Южной Кореей не приостановили, а лишь сократили.

По последним данным, 600 новых случаев заражения новым типом коронавируса выявлено в Южной Корее, а общее число заболевших в стране уже составило 4 812. В результате заражения скончались 28 человек.



