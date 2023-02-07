Казахстанцы в Турции открыли сбор для оказания помощи пострадавшим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, проживающие в Турции, открыли сбор для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что открыть сбор предложила известная айтыскер-акын Айнур Турсынбаева. Инициативу также поддержали Сатжан Токтарбай и Данияр Иманбеков.

Сбор организован на базе ресторана «Шанырак». Казахстанцы, в том числе владелец ресторана Данияр Иманбеков уже выехали, чтобы приобрести на первые собранные средства продовольственные товары.

Сообщается, что нужны одеяла, подушки, теплая одежда, памперсы, питание для детей.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.

О том, что происходит в зоне бедствия к этому часу читайте по ссылке в материале МИА «Казинформ».