4 Мая 2022 17:20

Казахстанцы в среднем получают 285 тыс. тенге в месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная заработная плата одного работникав Казахстане составила 285 433 тенге в І квартале 2022 года. Такие данные предоставило Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в сравнении с прошлым годом зарплаты выросли на 23,7%, в реальном выражении – на 12,7%.

Наибольший рост отмечен:

– в строительстве – на 33,7%

– в госууправлении – на 33,1%

– в транспорте и складировании – на 30,4%

– в информации и связи – на 26,6%.

В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 21,7%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 18,1%.

При расчете среднемесячной заработной платы Бюро использует методику, которая соответствует стандартам и методологии Международной организации труда.

«Данные рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы)», – пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова.

Самые высокие зарплаты зафиксированы:

– в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 619,4 тыс. тенге

– в финансовой и страховой деятельности – 521,1 тыс. тенге

– в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 416,4 тыс. тенге

– в сфере информации и связи – 415,5 тыс. тенге.

Наиболее низкие уровни среднемесячной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 144,1 тыс. тенге и искусства, развлечения и отдыха – 169,6 тыс. тенге.

В региональном разрезе самая высокая зарплата зарегистрирована в Атырауской области – 477,9 тыс. тенге.