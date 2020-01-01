Казахстанцы в рамках налоговой амнистии оплатили почти 32 млрд тенге по долгам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в рамках налоговой амнистии оплатили почти 32 млр тенге по налоговым долгам и списана пеня 9 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов.

Общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия МСБ, составило 44 182 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сумма уплаченной недоимки составляет 17,1 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов – 6,2 млрд тенге.

При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 672 530 физическим лицам, которыми с начала года уплачена сумма основного долга в размере 14, 584 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,767 млрд. тенге.

Поручение Главы государства о проведении налоговой амнистии является одной из мер государственной поддержки предпринимательства и направлено на предоставление бизнесу возможности начать работу с чистого листа.

По итогам налоговой амнистии для субъектов предпринимательства погасили недоимку на сумму 8,3 млрд.тенге в целом по республике всего 41 183 налогоплательщика, имевших недоимку на 1 октября 2018 года. При этом сумма списанных пеней и штрафов составила 2,9 млрд.тенге.

Кроме того, с августа месяца амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которые самостоятельно устранили нарушения налогового законодательства и представили дополнительную налоговую отчетность за прошлые налоговые периоды со сроком уплаты до 1 октября 2018 года.

Так, в рамках расширения круга лиц, подпадающих под налоговую амнистию воспользовались 2 999 налогоплательщиков, которые уплатили недоимку на сумму 8,8 млрд.тенге. Указанным налогоплательщикам списаны пени и штрафы на сумму 3,4 млрд.тенге.

Таким образом, общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия МСБ, составило 44 182, сумма уплаченной недоимки составляет 17,1 млрд.тенге, а списанных пеней и штрафов – 6,2 млрд.тенге.

Если рассматривать регионы, то наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистии, наблюдается в следующих областях и городах:

Алматы - 6 513 субъектов малого и среднего бизнеса; Туркестанская область – 5 196 налогоплательщиков; Алматинская область - 5 054 налогоплательщиков; Нур-Султан – 3 729 налогоплательщиков.

Наибольшая сумма пени и штрафов также списана в нашем мегаполисе г.Алматы – это порядка 1,1 млрд.тенге.

Далее идут следующие регионы: Актюбинская область – 1 млрд тенге; Нур-Султан – 750 млн тенге; Костанайская область – 413 млн.тенге.

Непосредственно руководством Комитета государственных доходов проведены семинары с налогоплательщиками в гг.Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент и Атырау, в ходе которых были выслушаны проблемы и пожелания, налогоплательщиков, связанные с налоговой амнистией.

Кроме того, на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года Главой государства было поручено провести налоговую амнистию для физических лиц.

По состоянию на 01.01.2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн. человек, с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд. тенге и суммой пени на 6,3 млрд. тенге, итого 20,2 млрд.тенге.

По результатам проведенной работы 672 530 физических лица уплатили свою недоимку в размере 14,584 млрд.тенге, которым списана пеня на сумму 2,767 млрд.тенге.

По состоянию на 26 декабря 2019 года списана пеня по 672 530 физическим лицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 14, 584 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,767 млрд. тенге.

В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня приходится на Алматы – 102 938 ФЛ, Туркестанскую область – 74 893 физлиц и Шымкент – 73 465 физлиц, Нур-султан - 55 468 физлиц.

Наибольшая сумма пени списана по г. Алматы – 1123,4 млн.тенге, Павлодарской области – 197 млн. тенге, Алматинской области – 168,1 млн. тенге, г.Нур-султан - 180 млн. тенге.

С начала текущего года уплачена сумма основного долга в регионах начиная с г.Алматы – 6 603,8 млрд. тенге, г. Нур-султан – 1878,1 млрд.тенге, Алматинская область – 712,3 млрд.тенге, Мангистауская область – 619,5 млрд.тенге.

Напоминаем, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца текущего года. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.