Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний

12 Января 2023, 09:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).

В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом. А если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, соответствующий ответ будет направлен после анализа.

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.

Отметим, в 2022 году Агентством по финансовому мониторингу по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид.

Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.

Фактически по всем им организаторы получили реальные сроки лишения свободы (от 5 до 6 лет) с конфискацией имущества.

В результате принимаемых мер в сравнении с прошлым годом увеличено количество зарегистрированных дел более чем в 2 раза, а оконченных в 3,5 раза.

Возмещение ущерба возросло с 92 (2,3 из 2,5 млрд) до 177% (8,3 из 4,7 млрд).

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Ссылка на Telegram бот: https://t.me/BAIQApiramidaBOT

Ссылки некоторых уже заблокированных сайтов (для тестовой проверки):

https://www.forexoptimum.com/ru

https://wexness.io/ru

http://www.baiquat.kz