Казахстанцы в Байконуре получат право приватизировать жилье

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконурцы получили хорошую новость о возможной приватизации жилья. Администрация города Байконура начинает работу по подготовке приватизация жилья, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе городской мэрии.

Этот вопрос был рассмотрен на состоявшемся в декабре 2021 года в столице Казахстана заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», было дано поручение российским и казахстанским структурам рассмотреть вопросы по организации приватизации жилья в городе Байконуре.

«В данное время администрация города Байконура совместно с казахстанскими структурами начала работу по подготовке приватизации жилья. Прорабатываются юридические вопросы приватизации, определяются порядок и этапы приватизации, перечень документов, которые жители города должны будут представить для участия в приватизации. Решаются другие административные и организационные вопросы. Городская газета начала принимать вопросы от горожан с тем, чтобы дать на них ответы на страницах ближайшего номера газеты», - отметил руководитель отдела по связям со СМИ администрации города Олег Урусов.

Как известно, в соответствии с Договором аренды космического комплекса «Байконур», приватизация жилья в городе Байконуре не была предусмотрена.

Многие граждане РФ, живущие и работающие в Байконуре, имеют недвижимость в России. А те, кто постоянно прописан в Байконуре, получают сертификаты на приобретение жилья в России.

Казахстанцы же не раз ставили вопрос о приватизации жилья в городе, в котором они родились, живут и работают, поэтому, в первую очередь, приватизацией воспользуются жители Байконура - граждане Казахстана.

Жилищный фонд города Байконура, созданный до 1994 года, является собственностью Республики Казахстан и находится в ведении администрации города. В городе проживают более 75 тысяч человек, примерно две трети которых составляют граждане Республики Казахстан.