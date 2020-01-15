Казахстанцы в 2019 году купили свыше 15 тысяч золотых слитков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в 2019 году купили 15 732 мерных слитка золота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком РК в 2017 году. Основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков является возможность их обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту «день в день».

Как сообщили МИА «Казинформ» в Нацбанке, за 2019 год участниками программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота населению было продано 15 732 мерных слитков аффинированного золота общим весом 469 320 грамм (469 килограмм).

В рамках программы слитки реализуются с июня 2017 года через банки второго уровня (Народный банк Казахстана, Евразийский банк, Жусан банк) и с декабря 2018 года через организации, уполномоченные на проведение операций с наличной иностранной валютой – обменные пункты. Статистика продаж показывает, что лидером по реализации мерных слитков населению среди банков-участников является Народный банк Казахстана.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. По данным регулятора, наибольшую долю от проданного количества имеет слиток 5 грамм (32%).

В то же время, на сегодня на обратный выкуп было принято 84 мерных слитка общей массой 2 600 грамм.

Стоимость одного грамма золота по данным Нацбанка составляет 18 842,31 тенге.