05:06
21 Мая 2022 05:06
Казахстанцы узнали своих соперников на старте «Ролан Гаррос»
ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже прошла жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с нидерландкой Аранчай Рус. Соперница Юлии Путинцевой станет известна после завершения квалификационного раунда.
У мужчин Александр Бублик в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнехем.
Жеребьевка парного разряда пройдёт позже. Основной раунд «Ролан Гаррос» стартует 22 мая и завершится 5 июня.
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