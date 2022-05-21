21 Мая 2022 05:06

Казахстанцы узнали своих соперников на старте «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже прошла жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с нидерландкой Аранчай Рус. Соперница Юлии Путинцевой станет известна после завершения квалификационного раунда.

У мужчин Александр Бублик в первом круге сыграет с французом Артуром Риндеркнехем.

Жеребьевка парного разряда пройдёт позже. Основной раунд «Ролан Гаррос» стартует 22 мая и завершится 5 июня.