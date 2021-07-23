Казахстанцы увидят трансляцию Олимпийских игр в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» сообщает об окончании переговоров с японской компанией DentsuInc. относительно приобретения лицензионных прав на показ летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «АО «РТРК» Казахстан».

Результатом переговоров стала договоренность о приобретении телеканалами «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» прав на трансляцию летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по приемлемой стоимости.

Летние Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта.

Расписание олимпийских соревнований на телеканалах будет опубликовано дополнительно.

Ранее в интервью Седьмому каналу председатель Комитета по делам спорта РК Серик Сапиев прокомментировал вопрос касательно трансляции Олимпийских игр на отечественных телеканалах, отметив, что казахстанская сторона надеется на положительные переговоры.

Отметим, что открытие Олимпийских игр начнется через считанные минуты. Ранее сообщалось, что в церемонии открытия примут участие спортсмены из 205 стран.

Знаменосцами олимпийской сборной Казахстана станут боксер Камшыбек Кункабаев и легкоатлетка Ольга Рыпакова.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.

16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

Накануне в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты и дзюдоисты.