19 Мая 2022 08:17

Казахстанцы увидят трансляцию боя Балкибековой за «золото» ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская боксерша Алуа Балкибекова проведет свой финальный бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 48 кг Балкибекова будет биться за «золото» с турчанкой Айше Чагирир. Прямая трансляция этого боя начнется в 21:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Алуа Балкибекова стала единственной финалисткой ЧМ-2022 в составе женской сборной Казахстана.

Четыре спортсменки — Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг) — завершили выступление на мировом первенстве с бронзовыми медалями.

Всего же в заявке сборной Казахстана на этот турнир изначально было двенадцать спортсменок. Без медалей чемпионата мира остались Назым Кызайбай (50 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).