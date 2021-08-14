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Казахстанцы увидят прямые трансляции первых матчей «Кайрата» и «Шахтера» в Лиге Конференций
14 Августа 2021 19:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию первых матчей алматинского «Кайрата» и карагандинского «Шахтера» в раунде плей-офф Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Кайрат» и «Шахтер» проведут первые матчи 19 августа. Сначала в прямом эфире в 19:00 по времени Нур-Султана казахстанские болельщики увидят матч «Шахтер» — «Маккаби» (Тель-Авив), а затем в 23:30 будет показана игра «Фола» — «Кайрат». Ответные матчи пройдут 26 августа.Напомним, «Кайрат» попал в раунд плей-офф Лиги Конференций после вылета из Лиги Европы от «Алашкерта (2:3), а «Шахтер» по сумме двух матчей обыграл «Колос» (0:0, пен. — 3:1).
Фото: www.shakhter.kz
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