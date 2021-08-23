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вчера 22:50
Казахстанцы увидят прямые трансляции ответных матчей «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций
23 Августа 2021 07:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут увидеть в прямом эфире ответные матчи алматинского «Кайрата» и карагандинского «Шахтера» в раунде плей-офф Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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26 августа «Кайрат» дома сыграет с люксембургской «Фолой». Прямая трансляция этого матча будет организована телеканалом «Qazsport» и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Первый матч закончился крупной победой «Кайрата» — 4:1.
В этот же день «Шахтер» в гостях сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Матч также будет показан в прямом эфире телеканалом «Qazsport» — начало в 23:30. В первом матче «Шахтер» уступил — 1:2.
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