Казахстанцы увидят Евровидение-2021 в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» будет транслировать в прямом эфире полуфиналы и финал международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

18 и 20 мая (в ночь с 18 на 19 и с 20 на 21 мая) в 01:00 по времени Нур-Султана состоятся полуфиналы, 22 мая (в ночь с 22 на 23 мая) в 01:00 – гранд-финал.

В конкурсе примут участие 39 стран. В это число вошли все страны-участницы несостоявшегося конкурса 2020 года, кроме Армении и Беларуси. Венгрия и Черногория вновь отказались от участия в конкурсе по финансовым причинам.

В конкурсе участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. С этого года разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора.

Комментировать показ для зрителей телеканала «Хабар» будут известные казахстанские ведущие Калдыбек Жайсанбай и Махаббат Есен.

«Евровидение» — конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей. Шоу проходит на английском и французском языках.

Распределение стран-участников на полуфиналы осуществляется путем жеребьёвки. Максимальное количество участников в финале — 26 (кроме 2015 года, где было 27 стран-участниц). Страна-хозяйка и «большая пятёрка» (Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция) получают гарантированные места в финале.