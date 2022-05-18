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Казахстанцы уступили в первом круге квалификации Ролан Гаррос
18 Мая 2022 00:31

Казахстанцы уступили в первом круге квалификации Ролан Гаррос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом круге отбора Открытого чемпионата Франции Дмитрий Попко, занимающий 180-е место в рейтинге ATP, в двух сетах уступил 141-й ракетке мира аргентинцу Хуану Лондеро – 4:6, 4:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В женской сетке Зарина Дияс (131 ракетка мира), которая из-за травмы не играла почти четыре месяца, уступила на старте квалификации россиянке Анастасии Гасановой (155 ракетка мира) - 3:6, 4:6.

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