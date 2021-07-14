Казахстанцы уступили на старте чемпионата Азии по пляжному волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Накхонпатхоме (Таиланд) проходит чемпионат Азии по пляжному волейболу среди женщин и мужчин до 21 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Во всех четырёх матчах в рамках второго игрового дня международного турнира наши спортсмены потерпели поражения.

Тем не менее, пара Кабулбекова/Иванченко (Казахстан-2) в двух встречах смогли одержать промежуточные победы. После неудачного первого сета в игре против сборной Индонезии казахстанки дали отпор во второй партии, но в третьей - вновь сдали свои позиции.

В другом матче этого же игрового дня против Австралии-2 наши пляжницы стартовали с победного первого сета, однако в двух остальных чаша весов оказалась на стороне противниц.

Третья игра с участием женской сборной в лице Мухтаркызы и Сабанбаевой завершилась абсолютным триумфом хозяек турнира.

В соревнованиях у мужчин команда Катара уверенно одержала победу над казахстанской парой со счётом 0-2.