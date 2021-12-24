Казахстанцы установили три рекорда по итогам чемпионата мира по плаванию на короткой воде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В нем приняли участие 943 пловца из 183 стран. Команду Казахстана в Абу-Даби представляли Адильбек Мусин, Александр Варакин и Аделаида Пчелинцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По итогам чемпионата Адильбек Мусин установил два новых рекорда Казахстана, улучшив свои же результаты: дистанцию 200 метров баттерфляем Адильбек преодолел за 1 мин 54,4 секунды (18 место), улучшив предыдущий рекорд на 2,27 секунды, на дистанции 100 метров баттерфляем Адильбек показал результат 51,23 сек (24 место), улучшив предыдущий рекорд на 0,27 секунды

Александр Варакин преодолел 50 метров вольным стилем за 0:22,40 (42 место), 100 метров вольным стилем - за 0:50,52 (61 место).

Аделаида Пчелинцева в заплыве на дистанции 50 метров брассом показала результат 31,73 сек (33 место), на дистанции 100 метров брассом – 01:11,31 (35 место).