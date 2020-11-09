Казахстанцы ухудшили положение в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пишет Sports.kz.

Первую тройку составляют серб Новак Джокович, представитель Испании Рафаэль Надаль и австрийский спортсмен Доминик Тим.

Казахстанец Александр Бублик потерял одну строчку, став 50-м; Михаил Кукушкин опустился с 87-го на 89-е место; Дмитрий Попко также сместился вниз — со 173-й позиции на 174-ю.

В парном разряде представители РК также сдали позиции: Кукушкин — 76-й (-1), Бублик — 89-й (-2), Андрей Голубев — 91-й (-2), Александр Недовесов — 142-й (-2).