Новости
Казахстанцы ухудшили положение в рейтинге ATP
9 Ноября 2020 13:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пишет Sports.kz.
Новости по темеКазахстанские теннисистки не изменили позиций в рейтинге WTA Казахстанский теннисист Александр Недовесов прошел в следующий круг турнира в США Дмитрий Попко уступил в первом круге турнира в Парме
Первую тройку составляют серб Новак Джокович, представитель Испании Рафаэль Надаль и австрийский спортсмен Доминик Тим.
Казахстанец Александр Бублик потерял одну строчку, став 50-м; Михаил Кукушкин опустился с 87-го на 89-е место; Дмитрий Попко также сместился вниз — со 173-й позиции на 174-ю.
В парном разряде представители РК также сдали позиции: Кукушкин — 76-й (-1), Бублик — 89-й (-2), Андрей Голубев — 91-й (-2), Александр Недовесов — 142-й (-2).
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- «Канело» назвал имена потенциальных соперников перед трилогией с Головкиным
- Александр Недовесов вышел в основную сетку турнира в США
- Казахстанские теннисистки не изменили позиций в рейтинге WTA
- Бой казахстанца стал главным событием вечера бокса в Англии
- Казахстанец завоевал «золото» на ЧМ по самбо среди молодежи
- «Барыс» на выезде уверенно победил «Северсталь»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047