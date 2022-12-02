Казахстанцы удовлетворены качеством медуслуг на 57,7%

2 Декабря 2022, 10:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина перечислила проблемы в системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, несмотря принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения остаются актуальными.

«Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов», - сказала она во время выступления на правительственном часе в Сенате Парламента РК.

Депутат подчеркнула, что ни в одном регионе не обеспечено 100%-е обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов. Также она озвучила заключение Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по нацпроекту по качественному и доступному здравоохранению для каждого гражданина «Здоровая нация». Несмотря на достижение показателей результатов на 100 % и реализации мероприятий на 89 %, запланированный на 2021 год, социально-экономический эффект и стратегические показатели достигнуты лишь на 25 %. Основные показатели здоровья населения имеют отрицательную динамику.

«К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего составляет 57,7 %. Проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Только за период 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в два раза, с 7,8 тыс. до 17,5 тыс.», - пояснила Ольга Перепечина.