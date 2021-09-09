Казахстанцы участвуют во всемирной шахматной онлайн-Олимпиаде
Олимпиада по шахматам — это глобальное командное состязание сборных стран - членов ФИДЕ (Международной федерации шахмат). Соревнование организовано на игровой платформе chess . com и состоит из двух основных этапов: игры в «Дивизионах» и «Плей-офф». Участие в них принимают 163 национальных сборных и более 1500 лучших шахматистов мира. Каждая сборная состоит из шести основных и шести резервных игроков плюс капитан команды.
Сборная Казахстана благодаря своему высокому мировому рейтингу была номинирована в Топ дивизион онлайн-Олимпиады, наравне с лучшими командами мира (Индия, Китай, Россия, Украина, США), минуя отборочный этап соревнований.
40 команд Топ дивизиона разбиты на четыре группы, в каждой из которых пройдет круговой турнир. Первая тройка из каждой группы выходит в плей-офф, состоящий из квалификационного раунда, четвертьфинала, полуфинала и финала.
Ближайшие соперники казахстанской сборной – команды из Австралии, Армении, Греции, Грузии, Индонезии, Ирана, Китая, Монголии и Румынии.
Основной состав сборной:
1 мужская доска - Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер)
2 мужская доска - Денис Махнев (международный гроссмейстер)
1 женская доска - Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер)
2 женская доска - Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер)
юноша до 20 лет - Рамазан Жалмаханов (международный мастер)
девушка до 20 лет - Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер)
Запасные игроки:
Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер)
Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер)
Нахбаева Гулисхан (женский международный гроссмейстер)
Даулетова Гульмира (женский международный гроссмейстер)
юноша до 20 лет - Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ)
девушка до 20 лет - Меруерт Камалиденова (женский международный мастер)
Капитан команды - международный гроссмейстер Павел Коцур.
Трансляция соревнования будет на основном сайте турнира - https://onlineolympiad.fide.com/, а также на YouTube канале ФИДЕ.