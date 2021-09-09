Казахстанцы участвуют во всемирной шахматной онлайн-Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская сборная по шахматам начала свое выступление в онлайн-Олимпиаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Олимпиада по шахматам — это глобальное командное состязание сборных стран - членов ФИДЕ (Международной федерации шахмат). Соревнование организовано на игровой платформе chess . com и состоит из двух основных этапов: игры в «Дивизионах» и «Плей-офф». Участие в них принимают 163 национальных сборных и более 1500 лучших шахматистов мира. Каждая сборная состоит из шести основных и шести резервных игроков плюс капитан команды.

Сборная Казахстана благодаря своему высокому мировому рейтингу была номинирована в Топ дивизион онлайн-Олимпиады, наравне с лучшими командами мира (Индия, Китай, Россия, Украина, США), минуя отборочный этап соревнований.

40 команд Топ дивизиона разбиты на четыре группы, в каждой из которых пройдет круговой турнир. Первая тройка из каждой группы выходит в плей-офф, состоящий из квалификационного раунда, четвертьфинала, полуфинала и финала.

Ближайшие соперники казахстанской сборной – команды из Австралии, Армении, Греции, Грузии, Индонезии, Ирана, Китая, Монголии и Румынии.

Основной состав сборной:

1 мужская доска - Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер)

2 мужская доска - Денис Махнев (международный гроссмейстер)

1 женская доска - Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер)

2 женская доска - Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер)

юноша до 20 лет - Рамазан Жалмаханов (международный мастер)

девушка до 20 лет - Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер)

Запасные игроки:

Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер)

Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер)

Нахбаева Гулисхан (женский международный гроссмейстер)

Даулетова Гульмира (женский международный гроссмейстер)

юноша до 20 лет - Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ)

девушка до 20 лет - Меруерт Камалиденова (женский международный мастер)

Капитан команды - международный гроссмейстер Павел Коцур.

Трансляция соревнования будет на основном сайте турнира - https://onlineolympiad.fide.com/, а также на YouTube канале ФИДЕ.