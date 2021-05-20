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Казахстанцы участвуют в лицензионном этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Мая 2021, 11:00
Казахстанцы участвуют в лицензионном этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В российском Барнауле начался лицензионный этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках очередного соревновательного дня за олимпийские лицензии будут биться два казахстанца. Ольга Сурмина поспорит за квоту на дистанции 200 метров (каноэ-одиночка). Сергей Токарницкий также выйдет на старт на дистанции 200 метров, но в соревнованиях на байдарке.

По итогам предварительных заплывов Сурмина смогла пробиться в финал.


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