27 Мая 2022 15:12

Казахстанцы тратят в день минимум 2,2 доллара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы тратят минимально от 2,2 до 2,5 долларов в день. По текущему курсу Национального банка, эти суммы равны – от 928 до 1055 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самые бедные страны стремятся обеспечить для своего населения проживание, как минимум на 1 доллар в день, развивающие страны – 1,9 доллара в день, далее – 2,5 доллара в день, 5,5 доллара в день – это уже развитые государства. Мы развивающаяся страна, поэтому экономическое положение позволяет нам по паритету покупательской способности варьироватьот 2,2 до 2,5 долларов в день. Это соответствует нормам международного стандарта», - сообщил директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в 2020 году благодаря адресной социальной помощи (АСП) из состояния бедности вышли 47 тыс. человек, в 2021 – более 51 тыс. человек. Общая сумма средств на выплату АСП в 2020 году составила 65,6 млрд тенге. При этом из республиканского бюджета предусмотрены 57,5 млрд тенге, из местного бюджета - 8,1 млрд тенге. По состоянию на 1 мая АСП получили 111,4 тыс. семей, или 571,1 тыс. человек.

Также А.Ниязов пояснил, что черта бедности в Казахстане утверждена и действует сегодня по экономическим возможностям страны. Она утверждена в том пределе, который позволяет повышать потенциал активности, а не снижать.

«В 2019 мы пережили горький опыт, когда размер пособий повысили. В итоге люди начали скрывать доходы, увольняться с работы, разводиться, чтобы получить их. То есть в семье, чтобы получить АСП фиктивно оформляли развод. Таких фактов было много. Уровень АСП должен быть приемлем для проживания и при этом способствовать повышению потенциала. Поэтому и было проведено разделение на обусловленный и безусловный виды помощи. По обусловленной – мы, как государство, берем на себя обязательство по трудоустройству человека, если он отказывается, не заинтересован выйти из бедности, хочет сидеть дома и только получать пособие. Такому человеку АСП не назначается», - заключил спикер.