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Казахстанцы сыграли матчи в европейских чемпионатах по настольному теннису

15 Февраля 2022 22:31
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Казахстанцы сыграли матчи в европейских чемпионатах по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялись очередные туры чемпионата Германии и Австрии по настольному теннису, в которых приняли участие казахстанцы Кирилл Герасименко («Werder», Бремен) и Айдос Кенжигулов («Badener», Баден), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В Грюнветтерсбахе встречались соседи по турнирной таблице местный «ASV» (10 место) и «Werder» (9 место). Победные очки очень нужны были обоим клубам, чтобы подальше уйти от зоны вылета во второй дивизион. Принципиальный поединок завершился боевым счетом 3:2 в пользу «Werder», который приблизился к восьмом месту.

Ван Си («ASV») - Кирилл Герасименко («Werder») 3:0

Тобиас Расмуссен («ASV») - Маттиас Фальк («Werder») 1:3

Рикардо Вальтер («ASV») - Марсело Аггире («Werder») 3:0 Ван Си («ASV») - Маттиас Фальк («Werder») 2:3

Тобиас Расмуссен/ Рикардо Вальтер («ASV») - Кирилл Герасименко/ Марсело Аггире («Werder») 1:3.

В австрийской Бундеслиге Айдос Кенжигулов, Амирреза Аббаси, Марк Сагава играли в Зальцбурге и уступили лидеру чемпионата «UTTC» 2:4.

Койо Канамицу «UTTC» - Марк Сагава («Badener») 3:0

Майкл Тринк «UTTC» - Амирреза Аббаси («Badener») 0:3

Такуто Идзумо «UTTC» - Айдос Кенжигулов («Badener») 3:1 Койо Канамицу/ Такуто Идзумо «UTTC» - Айдос Кенжигулов/Амирреза Аббаси («Badener») 1:3

Койо Канамицу «UTTC» - Амирреза Аббаси («Badener») 3:2

Майкл Тринк «UTTC» - Марк Сагава («Badener») 3:0.


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