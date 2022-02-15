Казахстанцы сыграли матчи в европейских чемпионатах по настольному теннису
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялись очередные туры чемпионата Германии и Австрии по настольному теннису, в которых приняли участие казахстанцы Кирилл Герасименко («Werder», Бремен) и Айдос Кенжигулов («Badener», Баден), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В Грюнветтерсбахе встречались соседи по турнирной таблице местный «ASV» (10 место) и «Werder» (9 место). Победные очки очень нужны были обоим клубам, чтобы подальше уйти от зоны вылета во второй дивизион. Принципиальный поединок завершился боевым счетом 3:2 в пользу «Werder», который приблизился к восьмом месту.
Ван Си («ASV») - Кирилл Герасименко («Werder») 3:0
Тобиас Расмуссен («ASV») - Маттиас Фальк («Werder») 1:3
Рикардо Вальтер («ASV») - Марсело Аггире («Werder») 3:0 Ван Си («ASV») - Маттиас Фальк («Werder») 2:3
Тобиас Расмуссен/ Рикардо Вальтер («ASV») - Кирилл Герасименко/ Марсело Аггире («Werder») 1:3.
В австрийской Бундеслиге Айдос Кенжигулов, Амирреза Аббаси, Марк Сагава играли в Зальцбурге и уступили лидеру чемпионата «UTTC» 2:4.
Койо Канамицу «UTTC» - Марк Сагава («Badener») 3:0
Майкл Тринк «UTTC» - Амирреза Аббаси («Badener») 0:3
Такуто Идзумо «UTTC» - Айдос Кенжигулов («Badener») 3:1 Койо Канамицу/ Такуто Идзумо «UTTC» - Айдос Кенжигулов/Амирреза Аббаси («Badener») 1:3
Койо Канамицу «UTTC» - Амирреза Аббаси («Badener») 3:2
Майкл Тринк «UTTC» - Марк Сагава («Badener») 3:0.
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