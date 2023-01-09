Казахстанцы стартовали в отборе на чемпионат мира по настольному теннису

9 Января 2023, 13:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре проходит азиатский квалификационный отбор на чемпионат мира по настольному теннису, который в мае этого года состоится в Южной Африке (Дурбан, 20-28 мая), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В очередной соревновательный день наши спортсмены играли в личном турнире и только Кирилл Герасименко одержал победу над своим соперником.

Вонг Син Ру (Сингапур) – Анастасия Лаврова 4:1;

Свастика Гош (Индия) – Зауреш Акашева 4:1;

Ораван Парананг (Таиланд) – Ангелина Романовская 4:0;

Параг Дия Читале (Индия) – Сарвиноз Миркадирова 4:0;

Сутхасини Саветтабут (Таиланд) – Айя Алимбаева 4:0;

Утпалбхай Мануш Шах (Индия) – Алан Курмангалиев 4:2;

Халид Альшариф (Саудовская Аравия) – Кирилл Герасименко 0:4;

Чиен-Ан Чен (Тайбэй) – Искандер Харки 4:0;

Джэхён Ан (Корея) – Айдос Кенжигулов 4:1.

Сегодня, 9 января, пройдут матчи в парном и в смешанном разрядах.

Фото: olympic.kz











