Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанцы стартовали в отборе на чемпионат мира по настольному теннису

9 Января 2023, 13:37
Казахстанцы стартовали в отборе на чемпионат мира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре проходит азиатский квалификационный отбор на чемпионат мира по настольному теннису, который в мае этого года состоится в Южной Африке (Дурбан, 20-28 мая), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В очередной соревновательный день наши спортсмены играли в личном турнире и только Кирилл Герасименко одержал победу над своим соперником.

Вонг Син Ру (Сингапур) – Анастасия Лаврова 4:1;

Свастика Гош (Индия) – Зауреш Акашева 4:1;

Ораван Парананг (Таиланд) – Ангелина Романовская 4:0;

Параг Дия Читале (Индия) – Сарвиноз Миркадирова 4:0;

Сутхасини Саветтабут (Таиланд) – Айя Алимбаева 4:0;

Утпалбхай Мануш Шах (Индия) – Алан Курмангалиев 4:2;

Халид Альшариф (Саудовская Аравия) – Кирилл Герасименко 0:4;

Чиен-Ан Чен (Тайбэй) – Искандер Харки 4:0;

Джэхён Ан (Корея) – Айдос Кенжигулов 4:1.

Сегодня, 9 января, пройдут матчи в парном и в смешанном разрядах.


Фото: olympic.kz





Новости по теме
«Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ
Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде
Теги:
Читайте также
«Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ
Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии
Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде
Три казахстанских биатлониста выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Михаил Кукушкин проиграл в квалификации Australian Open
Казахстан понес первую потерю в отборе Australian Open-2023
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей