22:02, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пекине стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. Сегодня состоялись предварительные раунды на дистанциях 500, 1500 метров и в эстафете среди смешанных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В спринте успеха добился Денис Никиша. Он смог пробиться в четвертьфинал. Лидер команды Казахстана Абзал Ажгалиев получил пенальти, выбыв из дальнейшей борьбы.
На дистанции 1500 метров по итогам четвертьфиналов в 1/2 вышли сразу два казахстанца. Ими стали Адиль Галиахметов и Нуртилек Кажгали.
В смешанной эстафете наша команда показала четвертый результат в своем забеге. Этого не хватило для того, чтобы квалифицироваться в 1/2 финала.