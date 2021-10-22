Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пекине стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. Сегодня состоялись предварительные раунды на дистанциях 500, 1500 метров и в эстафете среди смешанных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В спринте успеха добился Денис Никиша. Он смог пробиться в четвертьфинал. Лидер команды Казахстана Абзал Ажгалиев получил пенальти, выбыв из дальнейшей борьбы.

На дистанции 1500 метров по итогам четвертьфиналов в 1/2 вышли сразу два казахстанца. Ими стали Адиль Галиахметов и Нуртилек Кажгали.

В смешанной эстафете наша команда показала четвертый результат в своем забеге. Этого не хватило для того, чтобы квалифицироваться в 1/2 финала.